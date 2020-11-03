Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM В Свердловской области суды оштрафовали 27 туристов, вернувшихся из-за рубежа и не сообщивших вовремя о своём COVID-статусе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Общая сумма штрафов составила 284 тыс. рублей. При этом 1050 граждан не прошли вовремя положенное обследование. Против 404 составлены протоколы. Ещё 646 вызваны для составления такого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём ковид-статусе сообщили 39 933 побывавших за границей гражданина. У 627 обнаружили новую коронавирусную инфекцию.

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