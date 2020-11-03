Волгоград, , 13:27 — REGNUM Ещё трое жителей Волгоградской области скончались на фоне осложнений от коронавируса. Подробности новых летальных исходов рассказали ИА REGNUM 3 ноября в региональном оперативном штабе.

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79-летний житель Волгограда проходил амбулаторное лечение, но после ухудшения самочувствия был госпитализирован в четвёртую клиническую больницу. 62-летний мужчина из Камышина сначала лечился самостоятельно, затем обратился к медикам для проведения исследования, по результатам которого его направили в первую городскую больницу. У 75-летнего жителя Среднеахтубинского района не удалось установить примерную дату и возможный способ заражения инфекцией, его в тяжёлом состоянии доставили в больницу №12 Волгограда.

Всего в регионе скончались 217 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в стационарах проходят лечение 2576 человек.