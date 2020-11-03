Владикавказ, , 13:21 — REGNUM В Северной Осетии число госпитализированных за прошедшие сутки выросло в два раза. Если днем ранее были помещены в стационары в связи с выявленным коронавирусом или с подозрением на него 104 человека, то за 2 ноября их количество увеличилось до 207 пациентов, сообщили в минздраве региона.

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Всего, по данным ведомства, общее число пациентов медучреждений достигло 1168. Из них коронавирус подтвержден у 54 человек. В тяжелом состоянии находится 81 пациент, находящийся в реанимации, 13 из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Общее число носителей коронавируса в Северной Осетии за прошедший день выросло до 7478 человек (+67 за сутки). Из них вылечились и выписаны 6482 пациента. Не удалось спасти врачам 70 жителей региона.