Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Петербурге необходимо запретить жилищную застройку участка у гостиницы «Охтинская», который должен был пойти под жилье для судей Верховного суда после его переезда в Северную столицу. Такого мнения придерживается депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Она уже подготовила законопроект о включении упомянутого участка напротив Охтинского мыса в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), чтобы защитить его от застройки. Вместо этого газон площадью 4,5 га перед гостиницей «Охтинская» мог бы стать парком, считает депутат.

Напомним, в августе 2020 из ответа комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга стало известно, что изменения в проект планировки территории (ППТ), ограниченной Свердловской набережной, продолжением Цимлянской улицы, Большеохтинским проспектом и рекой Охтой, заказаны специально под строительство жилья для судей переезжающего в Петербург Верховного суда. Изначально на этом месте должен появиться «Многофункциональный театрально-концертный зал и музей современного искусства». Комитет по культуре с запросом о поиске альтернативы для музея в КГА не обращался.

Жители Красногвардейского района выступили против застройки зеленой зоны перед «Охтинской», указывает Тихонова. Сбор подписей под обращением к президенту и губернатору с требованием запретить любое строительство проводили в интернете и на улицах, всего под документом подписались более 2000 петербуржцев.

В сентябре Надежда Тихонова обращалась к губернатору Александру Беглову с депутатским запросом на ту же тему.

«Петербуржцы опасаются, что строительство нового крупного жилого комплекса усугубит транспортную ситуацию в районе <…>. В результате сложности грунтов при строительстве жилого дома по адресу: Большеохтинский проспект, 9 в близлежащих домах появились трещины. <…> Новостройки на указанном участке нарушат сложившийся архитектурный ансамбль Свердловской набережной. Горожане предлагают преобразовать это пространство в парк, поскольку в Красногвардейском районе обеспеченность зелеными насаждениями ниже нормы», — указывала Тихонова в письме градоначальнику.

Однако Беглов в своем ответе проигнорировал идею создать здесь парк, подчеркнув, что планы строительства судебного квартала в этом месте поддерживают на федеральном уровне.

Тихонова между тем указывает, что, даже по данным самого Смольного, Красногвардейский район — самая необеспеченная зелеными зонами территория Петербурга, где при нормативе в 12 кв. метров зеленых насаждений на человека в реальности насчитывается всего 8,29 кв. метров.

«И это при том, что район граничит с Ленинградской областью, то есть фактически уходит в пригород, где, по идее, гораздо больше зелени. В этой ситуации неудивительно, что жители встают на защиту каждого скверика или даже газона. Считаю, что участок возле гостиницы «Охтинская» нужно развивать именно как рекреационное общественное пространство, а для резиденции судей можно подыскать другое место. К примеру, разработать проект редевелопмента промышленной зоны, где построить жилье и сформировать общественные зоны», — заявила депутат Надежда Тихонова.

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