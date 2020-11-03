Москва, , 13:14 — REGNUM В апреле 2021 года на Международную космическую станцию отправится экипаж, полностью состоящий из граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Решением [Межведомственной] комиссии [по отбору космонавтов] в состав основного экипажа МКС-65 включены: Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» (Роскосмос); Петр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС-18» (Роскосмос); Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» (Роскосмос)», — говорится в сообщении.

Также был утверждён дублирующий экипаж в составе Антона Шкаплерова, Андрея Бабкина и Дмитрия Петелина.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-18» с отечественным составом космонавтов будет произведён с космодрома Байконур.