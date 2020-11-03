Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Свердловской области альтернативой установке защитных экранов в такси может быть выдача индивидуальных щитков водителям и пассажирам. Об этом заявила региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх на онлайн-конференции Общественного совета по развитию такси.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Как пишет «Коммерсантъ-Урал», в частности, она предлагает водителям пользоваться такими щитками. Впрочем, глава минтранса региона Василий Старков, по её же словам, не поддержал эту идею, так как считает, что экран будет мешать обзору водителя.

Для пассажиров экраны могут лежать на заднем сиденье. После поездки их нужно было бы обрабатывать.

Как сообщало ИА REGNUM, требование установить в машинах такси перегородки вызвало широкий резонанс. На прошлой неделе представители ряда таксопарков устроили акцию протеста, после чего власти региона пошли с ними на диалог. Сотрудники такси смогли задать ответственным лицам вопросы и получить на них ответы. Также власти дали им время на установку экранов.