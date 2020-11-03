Махачкала, , 13:10 — REGNUM Обвиняемые в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале могут получить сроки лишения свободы от 11 до 20 лет. Такое наказание предложено стороной обвинения в ходе прения сторон, сообщили 2 ноября в пресс-службе суда.

Напомним, в июне 2017 года в Махачкале должен был состояться концерт Киркорова, в ходе которого четверо жителей Дагестана запланировали устроить теракт. Ранее фигуранты дела Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, объединившись в состав преступной группы сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), решили вести террористическую деятельность на территории Дагестана.

Однако совершить задуманное им не удалось, полиция организовала серьезную охрану концертного зала. Тем не менее намерение подозреваемых было раскрыто, и их задержали осенью 2017 года.

Во время следствия подозреваемые пытались увести правоохранителей по ложному следу и рассказали историю о том, что теракт на концерте Киркорова заказал якобы Максим Галкин из мести. Следствие посчитало эту версию надуманной и отказало подозреваемым в привлечении свидетелей по ней.

Прокуратура запросила для организатора преступления Казуева наказание в виде 20 лет колонии, Халдузова — 19 лет, Ибрагимова в виде 18 лет колонии, Магомедова — 11 лет.

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