Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Обязательное ношение защитных масок в Грузии в общественных местах на отрытых пространствах для профилактики распространения коронавируса будет обязательным с 4 ноября. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства страны, 3 ноября объявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Мы приняли решение о том, что использование масок будет обязательным не только в закрытом, но и на открытом пространстве», — сказала представитель правительства.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около $6).

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии к концу октября резко выросли показатели распространения коронавируса. По данным на 3 ноября, в стране выявили 44 522 носителя SARS-CoV-2, из которых 1943 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 1940 случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В городах Грузии школьники перейдут на дистанционный формат обучения