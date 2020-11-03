Москва, , 13:03 — REGNUM Бороться и противостоять международному терроризму необходимо коллективно, совместными усилиями. Об этом сегодня, 3 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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Захарова напомнила, что о совместной борьбе с терроризмом в мире представители России неоднократно говорили на различных саммитах. Также часто эта тема звучала в выступлениях президента РФ Владимира Путина.

«Надо приложить коллективные усилия для самого эффективного пути в бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом», — подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене.

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