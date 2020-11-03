Ташкент, , 13:00 — REGNUM Сотрудники «Узгидромета» уходят с работы из-за низкой заработной платы, которая не превышает 1,2 млн сумов ($116). Об этом 3 ноября сообщает агентство Kun.uz.

Средняя заработная плата работников в центральном аппарате «Узгидромета» составляет 1,2 млн сумов ($116), в региональных отделениях — 1 млн сумов ($96,5), в районах — 700 тыс. сумов ($68).

Инженер наблюдательного центра Чимгана, специалист по лавинам Альберт Попов отметил, что техническое состояние центра оставляет желать лучшего. В основном используется техника времен СССР, многие работы приходится выполнять с помощью подручных средств.

В пресс-службе «Узгидромета» также сообщили о проблемах с зарплатами в отрасли. Отмечается, что средняя заработная плата в других ведомствах на аналогичных должностях выше в 2−4 раза.