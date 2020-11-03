Бугуруслан, Оренбургская область, , 12:51 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении жителя 41-летнего жителя села Коровино Бугурусланского района. Мужчина признан виновным в покушении на убийство сожительницы и ее двух детей-подростков, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в селе Коровино на территории частного домовладения 1 сентября 2019 года во время конфликта оренбуржец облил бензином работающую печь и поджег здание бани, в которой находились женщина с детьми 13 и 12 лет. Все они успели покинуть помещение бани.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год.