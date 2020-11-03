Саратов, , 13:01 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки подтвердились три летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 3 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

85-летняя женщина получала медицинскую помощь амбулаторно, в связи с ухудшением состояния была госпитализирована в больницу. Пациентка в течение шести суток боролась за жизнь, но из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности скончалась.

Еще одна женщина в возрасте 61 года лечилась дома. На третий день заболевания в связи с резким ухудшением состояния ее госпитализировали. Пациентка восемь суток была подключена к аппарату ИВЛ.

Третья жертва — 61-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в госпиталь бригадой скорой помощи и сразу перевели в реанимацию. Смерть саратовца наступила от отека легких и эндогенной интоксикации.

Всего с начала пандемии в Саратовской области погибшими по данным на 3 ноября числится 161 человек.

ИА REGNUM сообщало ранее, в Саратовской области по состоянию на 3 ноября заражены коронавирусной инфекцией 21 092 человека, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 191 жителя региона. Минувшим днем заболели 195 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 14 326 человек, за сутки — 233 пациента.

Читайте также: Число носителей коронавируса в Саратовской области превысило 21 тысячу