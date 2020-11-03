Вена, , 12:47 — REGNUM Решение о введении в Австрии трехдневного траура в связи с терактом в Вене приняли власти страны. Об этом 3 ноября сообщает австрийская газета Kurier.

«Помимо трехдневного государственного траура, совет министров постановил: сегодня в 12:00 (14:00 мск) следует объявить минуту молчания», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позднее в центре Вены запланирована церемония возложения венков погибшим при теракте федеральным президентом Австрии, правительством страны, президентами австрийского Национального совета, а также представителями клубов парламентских партий страны и мэром города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате теракта в Вене возросло до 18 человек.

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