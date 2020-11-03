Тюмень, , 12:45 — REGNUM В тюменском Центре татарской культуры 3 ноября на двух площадках был написан Большой этнографический диктант с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекцией. В мероприятии участвовали 30 представителей различных национальностей, проживающих в регионе, сообщила корреспонденту ИА REGNUM куратор мероприятия Алёна Шакирова.

В небольшом помещении музея истории татар Сибири с 12:00 по 12:5 по местному времени (10:00 — 10:45 мск) писали диктант 15 человек. Тюменцы пришли на мероприятие в своих национальных костюмах — русские, татары, узбеки, башкиры, чеченцы, ханты и манси. Написанием Большого этнографического диктанта в очной форме для представителей национально-культурных общественных организаций области. — это дань праздничному Дню народного единства, отметила Алёна Шакирова. Отметим, что в Тюменской области проживают представители более 150 народов и национальностей.

После диктанта гостям музея истории татар Сибири показали экспозицию, где представлены посуда, костюмы, книги, предметы быта различных времён и веков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большой этнографический диктант в 2020 году в России пишется в пятый раз. Проводится он с 3 по 8 ноября в режиме онлайн на электронной площадке www.miretno.ru. Участники просветительской акции могут сразу же узнать свои результаты и получить сертификат.

В Большом этнографическом диктанте 2020 года могут принять участие люди, владеющие английским и испанским языками. Для них подготовлен перевод 30 вопросов всероссийской акции. В 2019 году участниками Большого этнографического диктанта стали 454 тыс. человек на 5,8 тыс. площадках в 85 субъектах Российской Федерации и 42 зарубежных странах.