Барнаул, 3 ноября 2020, 12:42 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский общественник и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие об очередном губернаторе с выявленным коронавирусом (глава республики Алтай Олег Хорохордин дистанцировался по случаю положительного теста на SARS-CoV-2), посетовал на то, что главы регионов часто не соблюдают карантинные правила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее двустороннюю коронавирусную пневмонию в барнаульском стационаре лечил губернатор соседнего — Алтайского края Виктор Томенко. Позднее новая инфекция подтвердилась у ряда его заместителей, в том числе, у министра здравоохранения Дмитрия Попова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
Сегодня утром, 3 ноября, стало известно, что коронавирус подхватил губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин. Несмотря на то, что заболевание у него проходит бессимптомно, он, согласно рекомендациям, предпочёл самоизолироваться.
Читайте ранее в этом сюжете: У главы Горного Алтая выявлен коронавирус