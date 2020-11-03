Киев, , 12:43 — REGNUM «Лёгкий» сценарий прохождения Украиной второй волны коронавируса невозможен. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 3 ноября, выступая в Верховной раде Украины.

«Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно», — сказал он.

Степанов отметил, что какое бы количество коек ни разворачивали на Украине, коронавирус всё равно распространяется быстрее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине зафиксировали очередной «рекорд» — за сутки SARS-CoV-2 выявили почти у 9 тыс. человек.

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