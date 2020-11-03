Сочи, Краснодарский край, 3 ноября 2020, 12:38 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения сооснователя образовательной платформы Игоря Коропова, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в ночь на 1 ноября 2020 года 31-летний Коропов вышел из отеля по улице 65 лет Победы в Сочи и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего и приступили к поиску молодого человека.
Игорь Коропов — основатель онлайн-университета Skillbox. К поиску молодого человека также подключились активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».