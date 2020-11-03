Омск, , 12:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 202 человек, за весь период — у 16 385. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в областном оперативном штабе.

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Выздоровели ещё 113 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 11 762 человека.

За сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 440.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 ноября в Омской области был выявлен 201 носитель коронавируса.

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