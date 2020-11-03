Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM 627 граждан РФ, вернувшиеся из-за границы в Свердловскую область с 1 августа 2020 года, получили положительный тест на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

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Всего в регион вернулись 40 964 человека, из них сообщили о результатах теста 39 933 гражданина. Последние проходили тест и были обязаны быть на «самоизоляции».

У 627 человек была выявлена новая коронавирусная инфекция, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1000 туристов не сообщили о своём COVID-статусе властям или не проходили тест.

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