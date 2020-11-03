Уфа, , 12:38 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории Башкирии было зафиксирован 11 051 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 10 094 человека, в том числе 208 человек в минувшие 24 часа.

Отмечается, что лечение в больницах региона продолжают 248 пациентов, а 654 человек лечатся на дому.

Согласно данным министерства здравоохранения региона, на 2 ноября в республике за сутки было выявлено 256 случаев внебольничной пневмонии, а 238 пациентов были выписаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 ноября в Башкирии было выявлено за сутки 93 случая заражения коронавирусом.

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