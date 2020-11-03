Оренбург, , 12:34 — REGNUM Оренбургская область присоединилась к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая проходит с 3 по 8 ноября в формате онлайн.

«Большой этнографический диктант» позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Мероприятие привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Задания опубликованы на официальном сайте www.miretno.ru и оформлены в виде теста: 20 вопросов — общефедеральная часть, единая для всех участников, еще десять вопросов — региональная часть, уникальная для каждого российского региона.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения диктанта ограничено — по истечении 45 минут доступ к заданиям будет закрыт, участник получит сертификат в электронном виде с указанием результатов. В 2020 году появится возможность узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники сразу после акции.

Стоит отметить, за четыре года акцию поддержали более 15 тысяч оренбуржцев. В 2019 году на территории региона работали 67 площадок для написания диктанта. Мероприятие проводилось во всех муниципальных образованиях и в четырех вузах Оренбурга. Участниками акции стали более 4 тысяч жителей Оренбуржья.