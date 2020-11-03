Казань, , 12:40 — REGNUM Тяжелые формы течения заболеваний новой коронавирусной инфекцией все чаще наблюдаются в осенний период среди жителей Татарии. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава России в ПФО Ирина Кравченко.

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С ее слов, население республики стало чаще заниматься самолечением, что усложняет ситуацию. Кроме этого, пациентам необходимо беспрекословно следовать рекомендациям врачей и не ухудшать свое самочувствие.

При тяжелой форме течения новой коронавирусной инфекции у заболевших наблюдается стойкая высокая температура от 38 градусов, нарушение вкуса и обоняния, а также тяжелая одышка.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в октябре произошел ожидаемый подъем острых респираторных вирусных заболеваний и зафиксирован рост числа случаев как ОРВИ, так и новой коронавирусной инфекции. В середине октября максимальное количество заболевших в сутки достигало 55 человек.

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