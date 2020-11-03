Ницца, Франция, , 12:41 — REGNUM Полиция Ниццы освободила двух задержанных, ранее подозреваемых в пособничестве террористу Брахиму Ауиссауи, убившему троих человек у собора Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что 29-летний выходец из Туниса, который приехал из Италии вместе с Ауиссауи, и еще один гражданин той же страны, проживавший вместе с убийцей во временном убежище для иммигрантов, теперь на свободе.

Напомним, 2 ноября террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала обращение к последователям, в котором призвала «убивать любого человека, который оскорбил пророка Мухаммеда».