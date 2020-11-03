Мадрид, , 12:31 — REGNUM В сентябре 2020 года уровень туристического потока в Испанию снизился на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в отчёте Национального института статистики Испании.

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С начала 2020 года падение уровня турпотока составило 74,9%.

В сентябре 2020 года Испанию посетили около 1,1 иностранцев. Наиболее часто в страну приезжали французы (389,7 тысяч человек, или 34,2% от общего потока туристов), британцы (161 тысяча) и немцы (90 тысяч).

При этом расходы туристов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 89,9%.