Джакарта, , 12:30 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 418 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

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На основе данных министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране выявили 2973 случая коронавируса. Эпидемия унесла жизни 102 человек в Индонезии.

В общей сложности от COVID-19 скончались 14 146 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатио оценил сотрудничество между Индонезией и Турцией в области обороны, исследований и технологий.

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