Томск, , 12:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 187 человек, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в региональной администрации.

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За весь период в регионе выявлено 12 943 носителя коронавируса. Выздоровели 8467 человек, в том числе 73 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 ноября в Томской области было выявлено 189 случаев заражения коронавирусом. В регионе скончались 125 пациентов с COVID-19.

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