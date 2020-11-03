Москва, , 12:25 — REGNUM Число выявленных случаев коронавируса среди военных и моряков ежедневно снижается. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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«В армии и на флоте успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается», — сказал Шойгу.

По его словам, вакцинация от гриппа среди военных полностью завершится 5 ноября.

Шойгу отметил, что в перспективе планируется ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов на коронавирус среди военных и сократить время получения результатов с четырёх до трёх часов.