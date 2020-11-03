Самара, , 12:22 — REGNUM Семь человек с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 78-летняя женщина страдала онкологическим заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 55-летний и 79-летний мужчины, а также 79-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 88-летняя и 57-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 57-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Всего регионе скончались 285 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,73 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 8,93 (в России — 19,75).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 183 случая заражения коронавирусом. А всего в регионе было зарегистрировано 16 514 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 14 062 человек. На учете у врачей находятся 118 человек.