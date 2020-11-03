Абакан, , 12:21 — REGNUM По состоянию на 3 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 7404 человек, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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За последние сутки в Хакасии выявлен 151 носитель коронавируса, выздоровели 119 человек. За весь период в регионе выздоровели 5425 человек.

Получает лечение 1901 пациент, в том числе трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 ноября в Хакасии было выявлено 147 носителей коронавируса.

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