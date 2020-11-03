Москва, , 12:18 — REGNUM Метрополитен Москвы запустил спецпоезд, в котором размещены портреты собак и кошек, которые ищут свой дом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня в мосметро мы запустили, пожалуй, самый милый поезд за все время. Он посвящён нашему проекту по поиску хозяев для бездомных животных «Хвосты и лапки». В вагонах вы увидите портреты 72 собак и кошек, которые ищут семью. А перейдя по QR-коду, каждый сможет увидеть анкету питомца, прочитать про его привычки, характер и поведение», — говорится в сообщении.

В департаменте выразили надежду, что питомцы найдут свои дома у пассажиров столичной подземки.

Отмечается также, что на портреты питомцев, которые уже нашли своих хозяев, будут клеить специальные стикеры с фразой «Уже дома».

Запущенный состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро в течение полугода.