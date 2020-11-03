Челябинск, , 12:15 — REGNUM В Челябинске пятеро граждан осуждены за сбыт наркотиков, покушение на это, а также за легализацию преступно добытых денег. Один из обвиняемых также был наказан за организацию преступного сообщества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор вынес областной суд. По данным следствия, пятеро граждан сбывали наркосредства через интернет-магазины. Один из них в ноябре 2015 года основал преступное сообщество, которое состояло из двух преступных групп. И вплоть до мая 2017 года они сбывали нарковещества в Челябинской области и за её пределами.

Торговля велась через интернет-магазины. Обвиняемым удалось легализовать более 34 млн рублей. Из незаконного оборота у них изъяли более пяти килограммов наркотических средств. Основатель сообщества получил по приговору 22 года в колонии строгого режима. Остальным назначено от 7 до 20 лет колонии. Одна из осуждённых отделалась условным сроком в размере трёх лет. Также все приговорённые должны заплатить штрафы.

Изъятые у торговцев квартира и около полутора миллионов рублей обращены в доход государства.