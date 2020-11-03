Стокгольм, , 12:18 — REGNUM В настоящее время распространение коронавируса в Швеции растет устрашающими темпами. Более 600 пациентов с подтвержденным COVID-19 в настоящее время получают помощь медиков, находясь на амбулаторном лечение. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

»Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации», — заявил Микаэль Кёлер, директор медицинского департамента Уппсальского региона.

По его словам, если две недели назад по всей Швеции количество пациентов с установленным диагнозом COVID-19 составляло 276 человек, то сейчас медицинскую помощь получают 627 человек.

Почти треть от общего числа пациентов приходится на Стокгольм — 203 человека, за ним следуют регионы Вестра-Гёталанд и Сконе — 96 и 66 человек соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Швеции посылают разнонаправленные сигналы в борьбе с пандемией — SR