Белгород, 3 ноября 2020, 12:18 — REGNUM Выездные бригады для оформления больничных появятся в Белгородской области. Листок нетрудоспособности можно будет оформить в организации по месту нахождения заболевшего работника, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в региональном оперативном штабе.
Идею выездных бригад предложил на оперативном совещании с членами правительства первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев. Эта система позволит оформлять больничные листы в организациях, где фиксируется много заболевших, и не увеличивать нагрузку на первичное звено.
Вице-губернатор также поручил главам муниципалитетов анализировать увеличение количества посетителей поликлиник.