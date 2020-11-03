Белгород, , 12:18 — REGNUM Выездные бригады для оформления больничных появятся в Белгородской области. Листок нетрудоспособности можно будет оформить в организации по месту нахождения заболевшего работника, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в региональном оперативном штабе.

Идею выездных бригад предложил на оперативном совещании с членами правительства первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев. Эта система позволит оформлять больничные листы в организациях, где фиксируется много заболевших, и не увеличивать нагрузку на первичное звено.

«Контроль за состоянием здоровья сотрудников со стороны работодателя приводит к тому, что большинство из них при малейших признаках простуды не пускают на работу. Это приводит к увеличению количества обращений в первичное звено за больничными. Там, где мы видим значительное увеличение числа больных, мы должны принимать отдельные меры, связанные с выездными бригадами. Они будут выписывать эти документы по месту нахождения работников», — уточнил Денис Буцаев.

Вице-губернатор также поручил главам муниципалитетов анализировать увеличение количества посетителей поликлиник.