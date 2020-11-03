Сеул, , 12:16 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у члена семьи одного военнослужащего, проживающего в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

В настоящее время гражданин США изолирован и проходит лечение на базе «Кэмп-Хамфрис».

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 278.

Как сообщает ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 26 807.

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