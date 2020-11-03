Великий Новгород, , 12:25 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлено 90 новых носителей коронавирусной инфекции. Это всего на один случай больше, чем днем ранее, и столько же, сколько двумя днями ранее. Стабильная ситуация с новыми носителями сохраняется в регионе уже несколько дней. Власти отмечают, что жители с пониманием относятся к рекомендациям о профилактике ковида.

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Из числа новых случаев 39 носителей принёс в статистику Великий Новгород, 24 — Боровичский район, 18 — Старорусский район, шесть — Новгородский район, два — Шимский район, один — Холмский район.

Нарастающим итогом в Новгородской области выявлен 7631 носитель коронавируса. Выздоровели 5635 человек, в том числе четверо выписаны за последние сутки. Скончались от COVID-19 в регионе 87 человек.

Тем временем продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

«В октябре проведено 513 проверок в Великом Новгороде и 400 в области. Практически 99% пассажиров находятся в общественном транспорте в масках», — заявил заместитель председателя областного правительства Станислав Шульцев.

По данным на 2 ноября, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией в Новгородской области находятся 636 человек. Свободно 19% коечного фонда.

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