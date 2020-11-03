Москва, , 12:20 — REGNUM Российско-китайское партнёрство следует расширить, включив в него Южную Корею и Японию. Об этом 3 ноября заявил генерал-майор в отставке Ван Юнли на онлайн-конференции клуба «Валдай» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, после окончания глобальной пандемии коронавируса России и Китаю нужно усилить совместные действия в Северо-Восточной Азии и создать благоприятную обстановку для развития этого региона.

«Страны Северо-Восточной Азии хорошо дополняют дуг друга. Южная Корея и Япония являются членами «Большой двадцатки», если мы сможем привлечь трудовую и ресурсную базу Северной Кореи, то у нас будет создан полноценный региональный рынок для освоения региональных ресурсов и в таком случае есть возможность создания новой региональной экономической модели развития в Северо-Восточной Азии», — сказал Юнли.

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