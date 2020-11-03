Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Свердловской области составили административные протоколы в отношении 404 граждан РФ, вернувшихся из-за границы и не сообщивших о результатах теста на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

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Ещё 646 человек направили извещения о месте составления административного протокола. Все 1050 граждан не обследовались на COVID-19 в установленное законом время (три дня с момента возвращения в РФ) или не уведомили об этом государство.

Всего с 1 августа 2020 года на территорию региона из-за границы прибыли 40 964 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 792 случая смерти от COVID-19.

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