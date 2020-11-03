Красноярск, , 12:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в оперштабе региона.

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За весь период в регионе умерли 693 человека с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 3 ноября выявлено 27 342 носителя коронавируса.

За сутки 2 ноября в крае скончались девять пациентов с COVID-19.

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