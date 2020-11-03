Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Постоянные аккаунты в популярной многопользовательской игре Among Us могут появиться в декабре 2020 года. Об этом 3 ноября сообщил портал Engadget.

В этом случае поклонники видеоигры в стиле «Мафии» смогут в том числе создавать списки друзей, сообщать разработчикам о пользователях, которые ведут себя неподобающим образом, или о хакерах, пытающихся взломать игру. Создатели Among Us также сообщили, что сейчас они работают над новой картой, доступ к которой получат бесплатно все геймеры. Она будет посвящена теме игр про Генри Стикмина.

В октябре 2020 года разработчики Among Us сообщили, что вынуждены были экстренно выпустить патч, который должен был решить проблему спам-сообщений. Реализацией инди-проекта, который неожиданно стал популярным благодаря стримерам, занимается небольшая студия InnerSloth.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакер устроил «апокалипсис» в игре Among Us и заявил, что не жалеет об этом