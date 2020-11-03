Самара, , 12:11 — REGNUM Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию смогут пройти жители Самарской области в рамках акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020». Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, регион присоединился к всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020». Поэтому с 3 ноября по 7 ноября с 12 до 18 часов местные жители смогут сдать анализ на эту инфекцию в мобильных пунктах тестирования и через 15 минут узнать его результат. Тестирование будет проходить бесплатно и анонимно. Помимо этого, жители смогут получить необходимую консультацию.

Отмечается, что в текущем году в этой акции принимают участие порядка 200 городов из 45 регионов РФ. В текущем году тестирование будет проходить в пяти городах Самарской области: в Тольятти, Самаре, Чапаевске, Сызрани и Новокуйбышевске. Результаты акции в области будут подведены к 9 ноябрю.

3 ноября тест можно будет сдать в Сызрани около ТК «Монгора».

4 ноября — в Тольятти около ТРК «Парк Хаус».

5 ноября — в Чапаевске рядом с ТЦ «Клеопатра».

6 ноября — в Самаре рядом с ТРК «Вива Лэнд».

7 ноября — в Новокуйбышевске около ТК «Центральный».

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