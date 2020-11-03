Баку, , 12:04 — REGNUM Общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 91 человека. Об этом 3 ноября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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«В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября до 11:00 (10:00 мск) 3 ноября погиб 91 мирный житель», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине 405 мирных жителей ранены, и уточняется, что 461 гражданский объект, 2488 частных домов и 97 жилых зданий получили в результате этого ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в том, что Украина якобы поставляет Азербайджану фосфорные бомбы.