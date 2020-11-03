Красноярск, , 11:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 303 человек, за весь период — у 27 342. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в краевом оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,1%.

Выздоровели 20 070 человек, в том числе 277 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 ноября в Красноярском крае было выявлено 298 случаев заражения коронавирусом.

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