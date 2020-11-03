Салехард, , 11:57 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 21 новый случай зарегистрирован среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Надымском районе — 30, в Салехарде — 18, в Ноябрьске, Лабытнанги и Пуровском районе — по 15.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 182 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 3 ноября зарегистрировано 21 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 788 человек, 150 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).