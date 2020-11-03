Москва, , 11:56 — REGNUM Министерство юстиции РФ предложило изменить направленность Кодекса об административных правонарушениях в сторону предотвращения неправомерных действий. Об этом в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Мы предложили изменить направленность кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного прежде всего предотвращающим правонарушения», — сказал Чуйченко.

По его словам, в министерстве поставили вопрос о гуманизации системы. Так, в новой редакции кодекса предлагается увеличить число составов правонарушений, по которым можно будет выплатить штраф со скидкой в 50%, а по 360 составам правонарушений в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение — в отличие от сегодняшней редакции, где число таких составов достигает 258.

Чуйченко отметил, что министерство старалось не менять размера наказаний по отдельным составам, однако было вынуждено повысить санкции по определенным составам, а именно отменить те санкции, которые уже приобретают характер неразумности: «Все санкции, которые составляли 100−300 рублей, подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов».