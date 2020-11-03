Орел, , 11:56 — REGNUM 14 детей госпитализировано с диагнозом коронавирус в Орловской области по данным на утро 3 ноября. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для СМИ руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

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По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю в структуре заболеваемости коронавирусом в Орловской области увеличилась доля детей — с 11,5% до 14%.

Всего в Орловской области на 3 ноября подтверждено 12 360 случаев заражения коронавирусом, в том числе 128 случаев за минувшие сутки, выздоровели в общей сложности 9262 человека — 75% от всех заразившихся. Скончались 158 человек.

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