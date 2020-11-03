Железноводск, Ставропольский край, , 11:54 — REGNUM В октябре Железноводск посетило рекордное количество туристов с начала пандемии. Как заявил глава ставропольского курорта Евгений Моисеев, в октябре санатории Железноводска были заполнены на 100%, что соответствует докоронавирусным показателям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«В прошлом месяце Железноводск для отдыха и оздоровления выбрали более 7 тысяч отдыхающих, исходя из этих показателей можно сказать, что мы выходим на показатели, которые имели до пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Евгений Моисеев.

На сегодняшний день открыты 22 здравницы, а еще два ведомственных санатория продолжают оставаться закрытыми. Отдыхающим доступны все туристические сервисы курорта.

Санатории Железноводска возобновили свою работу по решению губернатора Ставропольского края в июне 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 ноября 2020 года собрано около 20 млн рублей курортного сбора, за этот же период в прошлом году — более 30 млн рублей. Всего за все время, которое продолжается эксперимент по курортному сбору, в бюджет города собрано более 100 млн рублей.

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