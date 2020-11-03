Нальчик, , 11:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки скончались три жителя региона с диагнозом COVID-19. В числе умерших 95-летний житель селения Атажукино, 80-летний житель села Заюково и 72-летний житель города Нальчика, сообщили 3 ноября в пресс-службе минздрава республики. Общее число случаев летального исхода составило в Кабардино-Балкарии 149.

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Всего в республике за минувшие сутки было проведено 1150 исследований на коронавирус, выявлено 85 новых случаев заражения. Общее число пациентов с COVID-19 за все время пандемии достигло 10 353. Выздоровели за это же время 7559 человек. При этом за сутки число пациентов, одолевших болезнь, составило 62 человека, что является самым высоким показателям за последние месяцы.

В настоящее время в ковид-госпиталях находится на лечении 1521 пациент с подтвержденными и неподтвержденными тестами на коронавирус. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 82 человека.