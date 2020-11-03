Москва, , 12:02 — REGNUM Заявление департамента транспорта Москвы о том, что камеры на столичных дорогах будут фиксировать использование водителем мобильного телефона без гарнитуры и непристегнутый ремень во время движения автомобиля, вызвало споры в интернете. Пользователи выразили своё мнение 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Уже сейчас камеры не могут нормально зафиксировать нарушение, то штраф из-за тени на разделительной, то штраф на машину которую на эвакуаторе везут. Инспектора ЦОДД порой даже не смотрят, тупо штампуют. План еще ни кто не отменял. А водителю потом геморрой на голову, что бы обжаловать. Теперь, если всевеликой камере покажется, что ты разговаривал по телефону — штраф, показалось, что не пристегнут — штраф. И бегай потом доказывай, что ты не верблюд или пополняй казну казначейскими билетами сбербанка. Лучше бы электронную систему оспаривания штрафа сделали, но это же не выгодно», — пишет пользователь Гений К.

Ряд пользователей высказали свою точку зрения, которая заключается в том, что автоматическая система выписывания штрафов работает не идеально и создаёт множество проблем для водителей, которые не считают себя виноватыми в нарушении правил дорожного движения.

«Где логистика штрафов? А правильно установленные камеры? А правильно нанесенная разметка той ли длинны? Кто всё это отвечает, где должна начаться сплошная линия и где закончиться? Кто это контролирует? Такое ощущение, что без штрафов не обойтись. Нас автомобилистов просто замордовали. Остановитесь!», — пишет пользователь Вячеслав.

Тем не менее, некоторые пользователи оказались уверены, что подобные меры приведут к снижению количества аварий на дорогах Москвы. Они поделились печальным опытом и призвали граждан вести себя за рулём внимательнее и не отвлекаться на гаджеты.

«С тех пор, как моя сестра попала в аварию, вылетев из окна заднего сиденья, переломала таз, две ноги, ключицу и еще много всего, я всегда пристегиваюсь ‑ и на заднем, и на переднем сиденье. Уже как рефлекс. Поэтому не понимаю людей, которые пренебрежительно относятся к таким спасающим жизни правилам. И очень рад, что теперь смогут оштрафовать по камере за разговор по телефону — ну все уже перешли либо на гарнитуру/беспроводные наушник, тем более, сейчас есть и встроенные варианты», — написал Ильдар Алныкин.

Но нашлись и те, кто посчитал, что штрафы существуют не для того, чтобы поднять уровень безопасности на дорогах, а только лишь для того, чтобы пополнять бюджет города.

Напомним, 2 ноября департамент транспорта Москвы сделал заявление о том, что камеры на столичных дорогах будут фиксировать использование водителем мобильного телефона без гарнитуры и непристегнутый ремень во время движения автомобиля.