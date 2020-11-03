Барнаул, , 11:50 — REGNUM В Алтайский край по линии Минздрава РФ прибыли сотрудники ведущих федеральных центров, преподаватели медицинских вузов и волонтеры-медики. Как сообщает оперативный штаб региона, этот «медицинский десант» будет оказывать как организационно-методическую помощь, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой, только за выходные дни (31 октября — 1 ноября) погибли 34 пациента с коронавирусом. Общее число погибших составляет уже 799 человек.

По данным оперативного штаба на 2 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5930 человек, +191 за прошедшие выходные) и ОРВИ (7434 человека + 422 за выходные).

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