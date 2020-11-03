Пермь, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае выросло число смертей от COVID-19. Как сообщает оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции, за сутки (на 3 ноября) зафиксирован летальный исход у пяти пациентов. Еще три человека, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний.

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С начала пандемии в регионе 414 человек умерли от коронавирусной инфекции. Кроме того, зарегистрировано 270 случаев смерти у граждан, чей результат теста на коронавирус оказался положительным.

Напомним, в Прикамье суточный показатель выявляемых носителей коронавируса с каждым днем становится все больше. С конца марта выявлено более 14 тысяч случаев заражения.

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